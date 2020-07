Dalla Uefa: “Stiamo monitorando, Barcellona-Napoli si giocherà in Spagna come previsto”

La UEFA, ha risposto alla parole del presidente del Napoli De Laurentiis di questa mattina, attraverso l’ANSA, ribadendo che il match tra Barcellona e Napoli verrà giocato in Spagna: “Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto”.

