Miha Zajc si appresta a tornare in Italia. Secondo quanto riferito dal media turco Fotomac, infatti, l’ex Empoli sarebbe in procinto di trasferirsi al Brescia. Il Fenerbahce, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, sarebbe pronto alla cessione del centrocampista per una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Foto: Twitter ufficiale Empoli