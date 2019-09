Dalla Turchia: Tottenham, osservatori in Kosovo per l’attaccante Muriqi

Dopo aver lasciato andar via Fernando Llorente, accasatosi al Napoli da svincolato, il Tottenham cerca un attaccante di peso in vista della finestra di gennaio. Uno dei nomi sul taccuino degli Spurs è Vedat Muriqi, specialista del Fenerbahce. Secondo quanto rivelano i principali portali turchi, il club inglese avrebbe inviato alcuni osservatori per visionare da vicino Muruqi nell’ultima sfida del Kosovo. Il classe ’94 piace a diverse squadre, anche in Italia, ma occhio alla pista che porta a Londra.

Foto: FourFourTwo