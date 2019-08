Dalla Turchia sicuri: Elneny sarà un nuovo giocatore del Besiktas

Secondo quanto riferito dal quotidiano turco Fanatik, il Besiktas avrebbe trovato l’accordo con l’Arsenal, per il trasferimento di Elnany. Il centrocampista egiziano è atteso in serata ad Instanbul e domani svolgerà le visite mediche di rito, prima di firmare il nuovo contratto. Il mediano classe 1992 saluta i Gunners dopo due anni e mezzo: in totale ha collezionato 89 presenze segnando 2 gol.

Foto: Twitter Arsenal