Dalla Turchia: Roma, in arrivo il difensore centrale Mert Çetin

Mert Çetin sarà un nuovo giocatore della Roma. Accordo già trovato tra i giallorossi e il Gençlerbirliği, squadra turca attualmente proprietaria del cartellino del 22enne difensore centrale. Questo quanto riportato alle ore 19:40 da Fanatik, sul quale si legge anche come l’ammontare della cifra spesa dai capitolini sarà di 3 milioni di euro. Arrivato già in Italia con il suo agente, Çetin svolgerà ora le visite mediche per poi firmare un contratto di cinque anni. Dopo aver disputato 26 gare nella scorsa stagione, il turco aveva attirato anche le attenzioni del Chelsea. Si tratta di un ragazzo che ha già giocato nella Nazionale U21 della Turchia, di grande fisicità e aggressività. Un colpo in prospettiva e non solo per la Roma di Paulo Fonseca.

Foto: Fanatik