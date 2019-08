Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, è ormai definito il passaggio di Nzonzi dalla Roma al Galatasaray. Una trattativa ormai in dirittura d’arrivo con il club di Istanbul, che punta a chiudere già in giornata. Operazione in prestito con diritto di riscatto, con i giallorossi che dovrebbero ricevere un milione.

Foto: Twitter Roma