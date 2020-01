Dalla Turchia: Nagatomo in uscita dal Galatasaray, accordo con il Bologna

Dalla Turchia arrivano importante indiscrezioni sul futuro di Yuto Nagatomo. Secondo il noto portale Fanatik il terzino giapponese è in uscita dal Galatasaray, che ha preso Marcelo Saracchi dal Lipsia. Ecco perché l’ex Inter, in scadenza a giugno 2020, è pronto a cambiare aria già a gennaio. E secondo la sopracitata fonte, lo stesso Nagatomo avrebbe già raggiunto un accordo con il Bologna. Una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter personale Nagatomo