Dalla Turchia: Kılıçsoy-Cagliari, operazione in dirittura

22/07/2025 | 19:15:52

Semih Kılıçsoy è sempre più vicino a vestire la maglia del Cagliari. Dalla Turchia arrivano segnali chiari sulla chiusura dell’operazione: secondo quanto riportato dal giornalista Şafak Malatya su X alle 16:24, l’affare tra il Besiktas e il club rossoblù sarebbe ormai definito e si attenderebbe solo la firma dell’attaccante classe 2005 per l’ufficialità. Malatya ha parlato di operazione “al termine”, a conferma di come le parti abbiano trovato un’intesa pressoché completa. Kılıçsoy è un promettente attaccante turco classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Beşiktaş. Considerato tra i migliori talenti emergenti del calcio turco, si è messo in luce per velocità, mobilità offensiva e fiuto del gol. In procinto di trasferirsi al Cagliari, rappresenta un investimento a lungo termine per il futuro rossoblù.

Foto: insta personale