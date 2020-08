Dalla Turchia: Kalinic obiettivo del Besiktas

Nikola Kalinic è fuori dai progetti di Simeone per il suo Atletico Madrid. Come riporta l’edizione del Turkiye, il giocatore croato in prestito alla Roma difficilmente verrà riscattato dal club giallorosso. La cifra stimata è di 9 milioni di euro. A tal proposito il Besiktas è entrato nei sondaggi per il calciatore presentando un’offerta di prestito con opzione di acquisto in base al piazzamento in classifica e alla valutazione finale del giocatore. La palla ora passa ai Colchoneros che entro giovedì valuteranno il tutto. Kalinic ha un contratto in scadenza al 2021 ed è stato messo in lista trasferimenti dal club spagnolo ma bisognerà cederlo subito per non perderlo a zero.

Foto: Twitter Roma