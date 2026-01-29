Dalla Turchia: Jhon Duran opzione Juventus e offerta ufficiale

29/01/2026 | 16:04:42

Jhon Duran è un’opzione per la Juventus. All’interno di una ricerca difficile, dalla Turchia il giornalista Yagiz Sabuncuoglu rilancia una nuova opzione per il club bianconero, il riferimento è all’attaccante colombiano del Fenerbhace classe 2003. Una traccia da seguire all’interno di situazione complicata per le varie piste che non hanno portato fin qui a una soluzione. La stessa fonte turca sottolinea come la Juventus abbia fatto una proposta ufficiale per Duran, vedremo gli sviluppi.

foto sito fenerbahce