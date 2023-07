Dalla Turchia: Inter, offerto Umtiti a parametro zero

Dopo aver salutato Danilo D’Ambrosio e Skriniar, l’Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo da regalare a Simone Inzaghi. I nerazzurri – come vi abbiamo già raccontato – sono sulle tracce di Merih Demiral, in uscita dall’Atalanta. Ma non solo. Stando quanto riportato dal giornalista turco, Ekrem Konur, Samuel Umtiti sarebbe entrato in orbita nerazzurri. Infatti, l’entourage del difensore lo avrebbe proposto al club nerazzurro a parametro zero.

Foto. Instagram Umtiti