Dalla Turchia: il Trabzonspor sul gioiello del Cagliari Gaston Pereiro

Nonostante la retrocessione del Cagliari, tra le note più lievi della stagione c’è stato sicuramente Gaston Pereiro. Il fantasista uruguaiano avrebbe ricevuto un’offerta dalla Turchia. A rivelarlo è la testata Fanatik, che riferisce i dettagli dell’offerta. Il Trabzonspor avrebbe offerto 5 milioni per il cartellino e un milione al calciatore. Difficilmente il club sardo si priverà del suo gioiello, che sarà il fulcro centrale per provare a risalirei subito in A.

Foto Twitter Cagliari