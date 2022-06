Dalla Turchia: il Sassuolo su Akgun del Galatasaray

Dalla Turchia, fonte Fotomac, arriva una notizia in merito al Sassuolo, che starebbe seguendo il giovane Yunus Akgun, attaccante classe 2000 del Galatasaray, la scorsa stagione in prestito all’Adana Demirspor, con cui ha segnato 9 gol in stagione.

Gli emiliani hanno la concorrenza di diversi club, ma sarebbero in vantaggio grazie a due contropartite da poter girare al Galatasaray, come Kaan Ayhan e Mert Muldur che potrebbero rientrare nell’affare.

Foto: Twitter Sassuolo