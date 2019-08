Dalla Turchia: il Marsiglia ha rifiutato l’offerta del Fenerbache per Luiz Gustavo

Secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatik, il Marsiglia avrebbe respinto un’offerta da parte del Fenerbache per Luiz Gustavo. La proposta di 3 milioni di euro non ha soddisfatto la dirigenza del club francese. Il calciatore brasiliano ha ancora due anni di contratto, ma potrebbe lasciare la Ligue 1 già in questa finestra di mercato.

Foto: Twitter Marsiglia