Nuovo obiettivo di mercato per il Genoa in vista di gennaio, secondo quanto riportato da Sporx, la società ligure starebbe pensando a Michy Batshuayi, già in vista della finestra di mercato di gennaio. Il contratto del calciatore belga scadrà a giugno 2024, anche se il club turco ha clausola di rinnovo per una ulteriore stagione.

Foto: Instagram Belgio