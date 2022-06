Dalla Turchia, il Galatasaray su Shomurodov

Eldor Shomurodov è stato acquistato lo scorso anno dalla Roma di Mourinho e nell’idea del tecnico doveva esser il vice Abraham. L’ex Genoa però non ha rispettato le aspettative e ha chiuso un campionato in anonimo. Inevitabilmente è finito sul mercato e secondo quanto riportato da Fanatik, portale turco, il Galatasaray ha chiesto informazioni. Cenk Ergün, ds dei turchi, incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza giallorossa per verificare la fattibilità dell’operazione. Possibile la chiusura in prestito.