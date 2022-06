Dalla Turchia: il Galatasaray piomba su Vidal, importante offerta al cileno

Arturo Vidal è in uscita dall’Inter. Sul cileno ci sono diverse squadre interessate, ma nessuna sembra aver convinto a pieno il centrocampista. Oggi si iscrive anche il Galatasaray per la corsa al centrocampista. Infatti, secondo quanto riportato da ADN, portale turco, la squadra giallorossa avrebbe presentato un’offerta da tre milioni per arrivare all’ex calciatore della Juventus. L’Inter in questo caso si accorderebbe col nuovo club per versare un milione al cileno per chiudere anzitempo il contratto, in scadenza nel 2023.

