Dalla Turchia: il Galatasaray pensa a Banega. Per Terim è l’obiettivo numero uno

Il centrocampista del Siviglia Ever Banega è finito nel mirino del Galatasaray. Seconda il portale turco Fanatik, il centrocampista argentino è uno degli obiettivi principali richiesti dal tecnico Fatih Terim. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2020 ma difficilmente sarà rinnovato, sempre da tenere in considerazione la pista Boca Juniors.

Foto: Fanatik