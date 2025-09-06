Dalla Turchia: il Fenerbahce sogna Zidane per la panchina

06/09/2025 | 23:15:30

Bomba del quotidiano turco Sabah, dopo l’esonero di Jose Mourinho il Fenerbahce starebbe pensando in grande per la panchina e desidera portare a casa un nome molto importante: il sogno è Zinedine Zidane. Vedremo se si tratterà solo di una suggestione o qualcosa di concreto, intanto in Turchia sognano l’ex tecnico del Real Madrid, in una lista che vanta anche il nome dell’ex CT Luciano Spalletti.

Foto: Instagram Zidane