Dalla Turchia: il Besiktas pensa al colpo Hart a zero

Il Besiktas, come vociferato, a fine stagione si separerà da Karius e già pensa a un nuovo profilo per la porta. Secondo quanto riferisce Fanatik, il club turco ha fatto diversi sondaggio per Joe Hart. L’ex portiere del Manchester City e della Nazionale inglese, ricopre il ruolo di secondo al Burnley e il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto. Il Besiktas è pronto a piazzare il colpo tra i pali a parametro zero.

Foto: Burnley Twitter