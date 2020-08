Dalla Turchia: il Besiktas in pressing per Skov Olsen

Serviranno argomenti importanti per convincere Andreas Skov Olsen e il Bologna ad aprire una trattativa verso la Turchia, direzione Besiktas. L’edizione odierna del Turkiye Spor apre evidenziando come il club turco sia in pressing per il centrocampista danese dei rossoblu. Per ora l’offerta delle aquile nere non convince ne il club di mister Mihajlovic ne il giocatore stesso. Investimento importante del Bologna, Skov Olsen non ha inciso come sperato al netto delle sue 26 presenze condite da una sola rete. Servirà quindi un’offerta irrinunciabile da presentare a Walter Sabatini.

Foto: Twitter Bologna