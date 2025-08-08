Dalla Turchia: Icardi verso il rinnovo fino al 2028 con il Galatasaray. I dettagli

08/08/2025 | 16:10:47

Il futuro di Mauro Icardi sarà ancora in Turchia. Il centravanti argentino ex Inter e PSG potrebbe presto legarsi al club di Istanbul per altre due stagioni. Il contratto attuale, in scadenza a giugno 2026, è destinato a essere prolungato fino al 2028, con un ingaggio da circa sei milioni di euro all’anno. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Milliyet, i dirigenti del Gala si sarebbero convinti ad allungare l’accordo con Maurito, pronto a scrivere nuove pagine con il club turco, nel quale è un idolo della tifoseria.

Foto: Instagram Icardi