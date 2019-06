Dopo appena 6 mesi dal suo arrivo in Cina, il futuro di Marek Hamsik potrebbe essere lontano dal Dalian Yifang. Secondo l’emittente televisiva turca TRT Spor, l’ex capitano del Napoli potrebbe tornare in Europa, sponda Besiktas. Il club avrebbe già presentato un’offerta al centrocampista slovacco di 2,5 milioni di euro, nettamente inferiore ai 9 milioni più bonus percepiti in Cina.

Foto: Twitter personale