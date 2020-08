Dalla Turchia: Fiorentina e Lipsia su Alexander Sörloth

Classe 1995, Alexander Sörloth è l’attaccante che, a sorpresa, ha ben figurato nel campionato turco con la maglia del Trabzonspor. Con le sue 34 presenze e 24 reti Sörloth ha attirato l’interesse di Fiorentina e Lipsia, come riporta il portale Turkiye. In prestito dal Crystal Palace che ne detiene il cartellino, il suo contratto con la maglia amarantoceleste prevede un obbligo di riscatto e in tal senso il club turco potrebbe adoperare anche una plusvalenza.

Foto: 90min