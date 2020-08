Dalla Turchia: Feghouli conteso da Sampdoria e Lazio

Sofian Feghouli, giocatore algerino del Galatasaray, è finito sull’agenda mercato di Sampdoria e Lazio. Lo rivela il portate turco Turkiye. Il presidente dei giallorossi Mustafa Cengiz si è detto disposto ad accettare un’offerta non meno di 6 milioni. Feghouli, classe 1989, ha il contratto in scadenza nel 2022 e guadagna con i Leoni turchi 4 milioni di euro annui. Vedremo se le italiane coinvolte in questa operazione affonderanno il colpo per il numero 10 algerino.

Foto: AS