Dalla Turchia: è fatta per Luiz Gustavo al Fenerbahce. Le cifre

Il Fenerbahce ha trovato l’accordo con l’Olympique Marsiglia per il trasferimento di Luiz Gustavo. Lo rivelano diverse fonti turche, con Fotomac che scende nel dettaglio svelando le cifre dell’operazione: il club di Istanbul verserà 5,5 milioni di euro nelle casse dell’OM, mentre sottoporrà al giocatore brasiliano un contratto di due anni più uno a 2,75 milioni per stagione. Dopo aver giocato in Brasile, Germania e Francia, il 32enne è ora pronto per una nuova esperienza in Turchia.

Foto: twitter personale