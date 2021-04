Dalla Turchia: dopo Bruno Peres il Trabzonspor punta Gervinho

Il Trabzonspor guarda all’Italia. Il club turco – secondo quanto riferisce Fanatik – starebbe già pensando alla prossima stagione per costruire una squadra che sia all’altezza delle grandi della Turchia per ritornare in Europa. Dopo aver quasi chiuso i discorsi con Bruno Peres (che andrà via dalla Roma) e Fode Keita dal Kasimpasa, il Trabzonspor starebbe guardando in casa Parma per prendere Gervinho. E’ lui il grande obiettivo per tornare in alto.

💥 Trabzonspor transferde atağa kalktı… Sağ bek Bruno Peres ve Kasımpaşa’dan Fode Koita ile büyük oranda anlaşan Fırtına, İtalya pazarına açıldı. Karadeniz ekibinin Çizme’deki büyük hedefi; Gervinho. (@SafacanK) pic.twitter.com/3Kf69SyWSL — Fanatik (@fanatikcomtr) April 27, 2021

Foto: Twitter Parma