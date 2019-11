Dalla Turchia: Chelsea, Pedro può partire e c’è il Fenerbahce

Il Chelsea a gennaio potrebbe privarsi di alcune importanti pedine: non solo Olivier Giroud, anche Pedro medita l’addio. Lo spagnolo, come il francese, sta giocando poco per via dell’esplosione dei vari talenti del settore giovanile dei Blues e, secondo quanto riferisce Takvim, il Fenerbahce sta pensando proprio all’ex Barcellona per rinforzare l’attacco. Se la trattativa non dovesse andare in porto a gennaio, il discorso potrebbe concretizzarsi a giugno quando il classe 1987 andrà in scadenza di contratto.

Foto: Chelsea Twitter