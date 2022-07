Riad Bajic, saluta di nuovo l’Udinese questa volta in maniera definitiva, dopo l’esperienza in prestito al Brescia dello scorso anno. Secondo quanto raccolto da Fanatik testata giornalistica turca, l’attaccante domani sosterrà le visite mediche con il Giresunspor. Dopo l’esperienza in Italia dunque, Bajic è pronto a tornare in Turchia dopo l’avventura al Konyaspor.

Foto: Instagram personale