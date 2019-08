Dalla Turchia: accordo Lazio-Fenerbahce per Durmisi

Riza Durmisi attende notizie dal Fenerbahce. Così titolano i turchi di Fanatik sul laterale sinistro della Lazio, che ha già trovato l’accordo con i gialloblu. In sintonia anche le due società, pronte a chiudere l’affare in prestito. Quel che manca, per assurdo, è invece il definitivo no di un attuale concittadino di Durmisi: il romanista Kolarov. Il serbo sarebbe la prima scelta del club di Istanbul, ma l’operazione non decolla. Se questa settimana nulla dovesse muoversi, il Fenerbahce chiuderebbe allora con l’esterno mancino la Lazio.

Foto: Fanatik