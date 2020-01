Dalla Svezia: Eriksson andrà al Genoa

Dalla Svezia sono sicuri: Sebastian Eriksson vestirà la maglia del Genoa. La notizia, rimbalzata su più canali informativi scandinavi e data per prima da Goteborgs-Posten, parla di un imminente passaggio del giocatore alla corte di Davide Nicola. Il centrocampista, classe 1999, è attualmente al Goteborg, squadra con la quale ha un contratto in scadenza nel 2021 ma anche una clausola nel contratto che gli permetterebbe di svincolarsi. Il giocatore non ha preso parte all’ultimo allenamento della squadra. Un ulteriore segnale verso il suo arrivo in Italia e al Genoa.

Foto: Goteborgs-Posten