Dalla Spagna: Zidane scarica il neo acquisto Jovic

Secondo Don Balon, Luka Jovic non avrebbe convinto Zidane e ora i merengues starebbero cercando un sistemazione in prestito per il calciatore, in modo da dargli una certa continuità di impiego. E’ stato il primo grande colpo della rivoluzione estiva del Real Madrid, la grande scommessa di Florentino Perez, ma dopo soli due mesi l’ex attaccante dell’Eintracht rischia seriamente di diventare il primo grande flop della stagione madridista.

Foto: Twitter Real Madrid