Dalla Spagna: Zidane in isolamento. E’ stato a contatto con un positivo al Covid-19

Come riportano dalla Spagna, più precisamente LaSexta Tv , Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è in isolamento per essere stato a contatto con una persona positiva al Covid-19.

E’ in dubbio la sua presenza a Pamplona per la gara di sabato contro l’Osasuna, il francese si trova nella sua abitazione e attende l’esito di un test effettuato questa mattina, come informa Javier Herráez. Il risultato arriverà in serata.

Foto: sito ufficiale Real Madrid