Dalla Spagna: Xavi vuole il ritorno di Iñaki Peña, ma non mancano richieste

Attualmente in prestito al Galatasaray, dove ha approfittato dell’indisponibilità di Muslera per mettersi in mostra, Iñaki Peña è ora tornato ad accomodarsi in panchina in luogo dell’ex portiere della Lazio. Il talentuoso portiere spagnolo è in prestito dal Barcellona e, come apprendiamo dal Mundo Deportivo, Xavi desidererebbe trattenerlo nella prossima stagione, dove andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-ter Stegen. Non mancano, si legge, le richieste: lo stesso Galatasaray, così come il Celta Vigo, hanno messo nel mirino il classe ’99.

Foto: Twitter Liga