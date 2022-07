Dalla Spagna: Xavi ha fretta e vuole Lewandowski

Il Barcellona è impegnato nella tournée estiva negli Stati Uniti e continua la preparazione in vista della nuova stagione. Il tecnico spagnolo Xavi ha fretta di chiudere la trattativa che porterebbe alla sua corte Robert Lewandowski. Il polacco ha raggiunto al momento il ritiro del Bayern ma vuole trasferirsi a Barcellona. Secondo quanto riportato da AS, il tecnico starebbe facendo una maggiore pressione alla dirigenza per cercare di portare in blaugrana Lewandowski. L’idea del tecnico è quella di averlo a disposizione tra 10 giorni nel match contro il Real Madrid a Las Vegas. Nonostante l’accordo trovato tra il calciatore e il club, racconta AS, mancherebbe ancora quello con i bavaresi che non scendono sotto i 40 milioni.

Foto: Twitter Bayern