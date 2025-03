Dalla Spagna: Xavi Alonso resterà al Bayer Leverkusen un altro anno

Secondo quanto riporta AS, Xabi Alonso è pronto a restare sulla panchina del Bayer Leverkusen anche per la prossima stagione. Questa indiscrezione giunge quasi esattamente un anno dopo che Alonso annunciò la sua permanenza alla guida del Leverkusen anche per la stagione 2024/25. La decisione imminente di Alonso porterebbe dunque a un’ulteriore stagione alla guida del club tedesco, che la scorsa stagione ha portato clamorosamente a vincere la Bundesliga senza perdere una partita.

Foto: Instagram Xabi Alonso