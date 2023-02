Dalla Spagna: Vitor Roque nel mirino del Barcellona per l’estate. L’Athletico Paranaense chiede almeno 35 milioni

Il b guarda già al futuro e pensa a Vitor Roque come successore di Robert Lewandowski. Il polacco compirà 35 anni il prossimo agosto e non è scontato che mantenga queste medie realizzative anche in futuro. Motivo per il quale, la società blaugrana pensa alla promessa brasiliana classe 2005. Secondo le informazioni riportate da Mundo Deportivo, i catalani faranno un’offerta ufficiale in estate. L’Athletico Paranaense potrebbe chiedere almeno 35-40 milioni di euro per farlo partire, una somma che potrebbe rappresentare un problema per il club di Laporta, costretto a rispettare i rigidi parametri del Fair Play Finanziario imposti da LaLiga. La concorrenza per Vitor è agguerrita, con Paris Saint-Germain, Chelsea e West Ham su tutti, ma il giocatore avrebbe dato priorità proprio al Barcellona.

Foto: Instagram Vitor Roque