Dalla Spagna: Vidal rifiuta le offerte dalla Cina. Lascerà il Barcellona solo se…

Arturo Vidal non ha intenzione di lasciare il Barcellona. Secondo Sport, il centrocampista cileno ha infatti detto al suo agente, Fernando Felicevich, di non recapitare al club blaugrana nessuna offerta a lui giunta, comprese quelle dalla Cina. L’ex giocatore di Juventus e Bayern Monaco, infatti, vuole prendersi il ruolo di protagonista in quello che sarà il suo secondo anno in Liga. Nella sua prima stagione, infatti, ha segnato 3 gol e fornito 7 assist in 53 partite, ma spera di migliorare a partire dal prossimo campionato. Inoltre, dopo un avvio di stenti, il suo rapporto con il tecnico Ernesto Valverde è buono. Vidal lascerebbe il Barcellona soltanto in due casi: se dovesse arrivare un’offerta davvero irrinunciabile dalla Cina o se il suo posto in mediana dovesse essere messo in dubbio durante il ritiro estivo.

Foto Twitter Vidal