Dalla Spagna: vicino l’accordo tra Girona e Barcellona per Romeu

Il Barcellona è pronto a mettere a segno un nuovo acquisto a centrocampo: come conferma AS, il club blaugrana è a un passo dalla chiusura della trattativa con il Girona per Oriol Romeu. Negli ultimi giorni, le dirigenze dei due club hanno accelerato per arrivare alla fumata bianca, ora sempre più vicina: l’operazione potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, decisiva la volontà del calciatore.

Foto: Wikipedia