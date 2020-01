Dalla Spagna: Valverde verso l’esonero. L’annuncio nel pomeriggio

L’avventura di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona si avvicina sempre più al capolinea. L’allenatore, in bilico dopo la disfatta in Supercoppa di Spagna, è a rischio esonero e l’annuncio, come riporta il Mundo Deportivo, potrebbe arrivare già nel pomeriggio. Nella notte si è tenuto un vertice societario, e si è fatto il punto della situazione. Xavi, eletto tra i possibili sostituti, avrebbe rifiutato una nomina immediata, rendendosi disponibile per giugno. Contatti avviati con Mauricio Pochettino. Oggi un nuovo incontro tra il presidente Bartomeu e mister Valverde. Poi, con ogni probabilità, arriverà l’ufficialità di una decisione che sembra già presa.