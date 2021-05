Dalla Spagna: Valencia interessato a Pezzella

Dalla Spagna segnalano l’interesse del Valencia nei confronti del difensore della Fiorentina German Pezzella. Secondo quanto riportato dal quotidiano As, la prossima settimana è previsto un summit tra gli agenti del giocatore e la dirigenza spagnolo. Il capitano dei viola ha il contratto che scade nel 2021 e il rinnovo per ora appare lontano. Pezzella è il grande obiettivo di mercato del Valencia per la prossima stagione.

FOTO: Twitter Pezzella