Dalla Spagna: Valencia, fari puntati su Tadic. Ma il Bayern…

Dusan Tadic brilla e impressiona in maniera evidente con la maglia dell’Ajax. Nella sua prima stagione con i Lancieri, il serbo ha già collezionato complessivamente 24 marcature personali e 13 assist tra campionato e coppe. Il suo rendimento è di altissimo livello e, inevitabilmente, sull’ex Southampton sono piombati numerosi top club. Secondo quanto riferiscono diversi portali spagnoli, tra cui Estadio Deportivo, nei giorni scorsi gli ha puntato i fari addosso in particolar modo il Valencia. Tadic, esterno d’attacco classe 1988 spesso schierato come centravanti nel tridente di Ten Hag, piace anche in Germania e più precisamente al Bayern Monaco. Situazione da monitorare, ma il 30enne può cambiare maglia a fine stagione.

Foto: vi.nl