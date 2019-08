Il Valencia molto presto dovrebbe salutare Rodrigo Moreno, ormai destinato a partire. Secondo quanto riferisce l’autorevole El Chiringuito TV, per sostituire la punta spagnola, la dirigenza dei Murcielagos ha puntato i fari su Moussa Marega del Porto. Alcuni emissari del Valencia sarebbero già volati in Portogallo per avviare i primi contatti.

Foto: Twitter Porto