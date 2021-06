Dalla Spagna: Unai Emery acquista un club nella terza divisione spagnola

Unai Emery diventa anche proprietario di un club. A riportarlo è As che rivela come il tecnico del Villarreal, fresco di vittoria dell’ennesima Europa League della sua carriera, ha acquistato il Real Uniòn, club basco di Segunda Division B, la terza serie del calcio spagnolo. In mattinata il fratello del tecnico è stato incaricato di formalizzare l’acquisto in uno studio notarile a Irún. L’operazione è chiusa, si attendono solo gli annunci ufficiali.

Foto: Twitter Villarreal