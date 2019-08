Dalla Spagna: ultimo assalto del Real Madrid per Pogba

Secondo quanto riferito da Marca, il Real Madrid starebbe preparando l’ultimo assalto per Paul Pogba. Anche se sarà possibile provare l’acquisto anche dopo la chiusura inglese e anche vero che lo United non lascerà partire il francese senza aver trovato prima il sostituto. Lo United, finora, è stato irremovibile perché non vuole separarsi dal francese e se deve farlo lo sarà per un importo considerevole.

Foto: Twitter Manchester United