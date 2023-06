Dalla Spagna: Udinese, in arrivo il mediano Zarraga

Colpo in arrivo per l’Udinese. Secondo quanto anticipato dalla Spagna (Relevo), il club friulano è a un passo dal mediano Oier Zarraga, mezzala classe 1999 di proprietà dell’Athletic Bilbao. Trattativa in stato avanzato.

Foto: logo Udinese