Dalla Spagna: Todibo in uscita dal Barça, trattativa avanzata con il Leverkusen

Jean-Clair Todibo è destinato a lasciare il Barcellona durante il mercato di gennaio. Il giovane difensore francese non ha convinto Ernesto Valverde e, secondo la stampa catalana (in particolare Sport), sarebbe in corso una trattativa in stato avanzato con il Bayer Leverkusen. Il club tedesco – si legge – sarebbe pronto a prelevare Todibo a titolo definitivo con il Barcellona che si riserverà l’opzione di recompra per il futuro.

Foto: sito ufficiale Barcellona