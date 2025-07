Dalla Spagna: Ter Stegen può diventare un’idea per l’Inter

05/07/2025 | 15:52:15

Ter Stegen possibile idea per l’Inter, è l’indiscrezione che arriva dalla Spagna. Secondo il quotidiano catalano Sport, la società nerazzurra starebbe valutando un cambiamento tra i pali e ha messo nel mirino Ter Stegen, sfruttando la possibilità che possa lasciare il Barcellona a parametro zero, dato che il club catalano vuole liberarsi del suo oneroso contratto (tre anni residui con uno degli stipendi più alti della rosa). Il giocatore, al momento, non ha espresso la volontà di lasciare Barcellona, ma è irritato con il club per alcune dinamiche interne alla società.

Foto: Instagram ter Stegen