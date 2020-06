Dalla Spagna: summit Bartomeu-Setien, il Barcellona conferma la fiducia al tecnico

Niente ultimatum per Quique Setien. Secondo quanto riportato dai principali media catalani, tra cui Mundo Deportivo e RAC1, il Barcellona avrebbe confermato la piena fiducia nel proprio tecnico. In serata, infatti, ci sarebbe stato un summit tra il presidente Josep Maria Bartomeu, il CEO Oscar Grau, il vicepresidente sportivo Javier Bordas, il segretario tecnico Eric Abidal e lo stesso Setien, un incontro che è servito alla dirigenza blaugrana per manifestare l’appoggio totale all’allenatore in un periodo non certo semplice. Nessun ultimatum, come invece avevano paventato alcune fonti iberiche: il Barcellona va avanti con Setien.

Foto: sito ufficiale Barcellona