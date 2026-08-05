Dalla Spagna sono sicuri: “Joao Cancelo tornerà al Barcellona la prossima settimana”

05/08/2026 | 13:32:43

In Spagna sono certi: Joao Cancelo tornerà per la terza volta al Barcellona. Come riporta MARCA, il terzino portoghese ha da tempo un accordo di massima con i Blaugrana, ma va centellinato quello con l’Al Hilal di Simone Inzaghi. La trattativa è ben avviata e il giornale spagnolo si dice sicuro che l’ex Inter e Juventus tornerà in Catalogna la prossima settimana.

Foto: Instagram Joao Cancelo